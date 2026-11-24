UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Londra'da tarafsız sahada oynanacak karşılaşmada iki takım da üst tura yükselme yolunda kritik bir galibiyet arayacak. Mücadele, teknik direktörler Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ı da karşı karşıya getirecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadelenin başlama saati 23.00 olarak belirlendi. Sarı-lacivertli ekip, deplasman niteliğindeki bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak lig aşamasında üst tur iddiasını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Eski takım arkadaşı hakkında olumlu ifadeler kullanan Belözoğlu, "Çok değerli bir kardeşim. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor" sözleriyle Arda Turan'ı övdü. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada dostluğun korunacağını ancak her iki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı kalan 4 müsabakanın takvimi şu şekildedir:
25 Kasım 2026 (23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026 (23.00): LASK - Fenerbahçe
20 Ocak 2027 (20.45): Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak 2027 (23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe