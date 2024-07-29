Sıcaklar geri dönüyor

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde yer yer etkili olan yağışlar nedeniyle serinleten bir hava hakimdi. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporlarına göre, en sıcak ve boğucu günleri tanımlayan Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları ülkemizde 31 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında etkili olacak. Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarına karşı uzmanlar vatandaşları uyardı.Sıcak hava dalgası ile birlikte termometrelerin 40 derecenin üzerinde göstermesi beklenirken uzmanlar, özellikle kalp ve tansiyon hastalarının temkinli olması gerektiğini belirtti. Cehennem sıcakları olarak da adlandırılan Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarından korunmak için zorunlu haller dışında 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı. Dışarı çıkacak vatandaşların da açık renkli ve kıyafet tercih etmeleri gerektiği, ayrıca bu dönemlerde su tüketiminin de önemli olduğu ifade edildi.Marmara, az bulutlu ve açık. İstanbul 33, Edirne 38 derece. Ege, az bulutlu ve açık. İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz, az bulutlu ve açık. Adana 41, Antalya 38 derece. İç Anadolu, az bulutlu ve açık. Ankara 31, Çankırı 33 derece. Karadeniz, parçalı ve çok bulutlu. Amasya 32, Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu, az bulutlu ve açık. Erzurum 25, Malatya 34 derece. Güneydoğu Anadolu, az bulutlu ve açık Diyarbakır 39, Gaziantep 38 derece.