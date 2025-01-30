Silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere operasyon

Adana'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 26 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Adreslerde 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili 11 kişi tutuklandı.

DEMİR KAPILARI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'silah ve mühimmat ticareti' suçunun önlenmesi için yaptığı çalışmada 28 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından özel harekat ekipleri, 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen adreslerde 26 şüpheli gözaltına alındı.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği, 118 mermi, 138,5 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı, 14'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.