Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video
Adana'da silah ticareti yapan kişilere yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 26 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde uzun namlulu tüfek, hafif makineli tüfek ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 2 kalaşnikof, hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 118 mermi ve 138 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla 14 kişide savcılıktan serbest bırakıldı.
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