Video Yaşam Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video
Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video

Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video

30.01.2025 | 10:08

Adana'da silah ticareti yapan kişilere yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 26 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde uzun namlulu tüfek, hafif makineli tüfek ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan 28 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat timlerinin de desteğiyle şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 2 kalaşnikof, hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 118 mermi ve 138 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla 14 kişide savcılıktan serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli’de cesedi çuvalda bulunan kadının ölümüyle ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı | Video 01:28
Denizli'de cesedi çuvalda bulunan kadının ölümüyle ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı | Video 30.01.2025 | 11:01
Mersin’de ’Sazan Sarmalı’ operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video 01:36
Mersin'de 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2025 | 10:55
Sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye çıkarıldı | Video 02:56
Sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye çıkarıldı | Video 30.01.2025 | 10:49
Denizli’de cam fabrikası işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 03:10
Denizli'de cam fabrikası işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 30.01.2025 | 10:08
Adana’da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 01:30
Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2025 | 10:08
Bolu Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı: Yangın saat 03.30’da çıktı diyorlar ama... | Video 03:30
Bolu Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı: "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama..." | Video 29.01.2025 | 14:35
Elazığ’da devrilen soba faciası: 1’i ağır 3 yaralı | Video 02:15
Elazığ’da devrilen soba faciası: 1’i ağır 3 yaralı | Video 29.01.2025 | 14:31
Evden çamaşır makinesi çalan 4 şüpheli kayıplara karıştı | Video 00:46
Evden çamaşır makinesi çalan 4 şüpheli kayıplara karıştı | Video 29.01.2025 | 13:47
Zonguldak’ta jandarmadan operasyon: 2 gözaltı | Video 01:42
Zonguldak'ta jandarmadan operasyon: 2 gözaltı | Video 29.01.2025 | 13:46
Kartalkaya’daki otel faciasında gözaltı sayısı 28 oldu! Kat görevlisi de gözaltına alındı | Video 03:53
Kartalkaya'daki otel faciasında gözaltı sayısı 28 oldu! Kat görevlisi de gözaltına alındı | Video 29.01.2025 | 13:38
Parkta vurulan kadın kurtarılamadı: Katil zanlısının ’annenizi öldüreceğim’ dediği ortaya çıktı! | Video 07:31
Parkta vurulan kadın kurtarılamadı: Katil zanlısının 'annenizi öldüreceğim' dediği ortaya çıktı! | Video 29.01.2025 | 13:18
Tekstil fabrikasını küle çeviren o patlama kamerada | Video 00:14
Tekstil fabrikasını küle çeviren o patlama kamerada | Video 29.01.2025 | 13:18
Mamak’ta köpek sürüsünün saldırdığı kadın canını zor kurtardı! Korku dolu anlar kamerada | Video 04:49
Mamak’ta köpek sürüsünün saldırdığı kadın canını zor kurtardı! Korku dolu anlar kamerada | Video 29.01.2025 | 13:15
Rapçi Blok3 hayranı için konserini yarıda kesti! 00:46
Rapçi Blok3 hayranı için konserini yarıda kesti! 29.01.2025 | 11:46
Kartalkaya’daki faciada otoparktaki yanlışa dikkat çekti: Bu yüzden bu kadar can kaybı yaşadık! | Video 09:06
Kartalkaya'daki faciada otoparktaki yanlışa dikkat çekti: "Bu yüzden bu kadar can kaybı yaşadık!" | Video 29.01.2025 | 11:05
’Bitirim 3’lü sohbet grubunda cinayet planı! 4 kişi tutuklandı | Video 01:48
'Bitirim 3'lü sohbet grubunda cinayet planı! 4 kişi tutuklandı | Video 29.01.2025 | 10:55
Hem motorundan hem de ehliyetinden oldu | Video 00:11
Hem motorundan hem de ehliyetinden oldu | Video 29.01.2025 | 10:37
Adana polisi 6 bin 80 kaçak serum ampulü ve 172 kaçak serum ele geçirdi | Video 01:11
Adana polisi 6 bin 80 kaçak serum ampulü ve 172 kaçak serum ele geçirdi | Video 29.01.2025 | 10:24
Kurusıkı tabancayla kuyumcu soygunu girişimi; 1 tutuklama! | Video 01:42
Kurusıkı tabancayla kuyumcu soygunu girişimi; 1 tutuklama! | Video 29.01.2025 | 10:01
Balığa niyetle denize attığı oltasına martı takıldı! Gülümseten anlar kamerada | Video 04:10
Balığa niyetle denize attığı oltasına martı takıldı! Gülümseten anlar kamerada | Video 29.01.2025 | 09:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA