Silivri’de korkutan yangın! 4 katlı binanın çatısını alevler sardı: O anlar kameraya yansıdı!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine Silivri ve Çanta itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin çatı katında gerçekleştirdiği incelemede içeride kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

Silivri'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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