Haberler Yaşam Haberleri Silivri’de korkutan yangın! 4 katlı binanın çatısını alevler sardı: O anlar kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 15:10 Son Güncelleme: 10.06.2026 15:27

Silivri’de korkutan yangın! 4 katlı binanın çatısını alevler sardı: O anlar kameraya yansıdı!

İstanbul Silivri’de meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 4 katlı binanın çatısını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Panik dolu anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Silivri’de korkutan yangın! 4 katlı binanın çatısını alevler sardı: O anlar kameraya yansıdı!
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Yangın, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine Silivri ve Çanta itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin çatı katında gerçekleştirdiği incelemede içeride kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

Silivri'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SİLİVRİ #YANGIN

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Silivri’de korkutan yangın! 4 katlı binanın çatısını alevler sardı: O anlar kameraya yansıdı!
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