Sinemasal dernek başkanını yaralama davasında karar: Sanık 4 yıl hapis cezası aldı

İstanbul Fatih'te 30 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya arasında arsa sebebiyle husumet olan Recep Çetin tarafından bacağından vuruldu. Recep Çetin hakkında açılan dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

POLİS EŞLİĞİNDE KATILDI

Duruşmaya tutuksuz sanık Recep Çetin katılmadı. Müşteki Enes Kaya polis eşliğinde katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Enes Kaya, "Başından beri dediğimiz gibi şahıslar tek kişi değil çoklu olarak hareket etmiştir. Bununla alakalı 3 gün önce Emniyetin Müdürlüğü operasyonla 39 kişiyi gözaltına alınmıştır. Belirttiğim gibi vurulmama neden olan Recep Çetin'i tetikçi olarak kullanan ardından emniyet tarafından alınan kişilerle yerimizi gasp eden suç örgütünün lideri Mesut Baraj'dır'' dedi.

''TEHDİT EDİLİYORUM''

Sözlerine devam eden Kaya 2 yıldır hayatının kabusa döndüğünü belirterek ''Maddi manevi sıkıntılar çekmekteyim. Şu an buraya gelirken de Recep Çetin'in arkadaşı Cihan isimli kişi tarafından görüntülü şekilde tehdit edildiğim için polis korumasıyla duruşmaya geldim. Şüpheli başından beri yaptığı gibi hedefine ulaşacağını ve beni öldüreceğini söyledi. Recep Çetin'in bahçeli bir evde sessiz bir ortamda bana video göndermiştir. Bu davanın sonuca ulaştırılacağına inanıyorum" dedi. Kaya'nın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı müvekkilinin beraatini talep etti.

4 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, sanık Recep Çetin'in "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 4 yıl hapis ve 600 Lira adli para cezasına hükmetti. Duruşma çıkışında açıklamada bulunan Enes Kaya, ''Başından beri bir hukuk mücadelesi verdik. Bir sonuç var tabi ki bizim beklediğimiz sonuç değil. Güpegündüz öldürmeye kastı var burada hiç kimsenin hiç kimseye yapmaması gerekiyor. Kimsenin bir bakasına ait olan yere kaba tabir ile çökmemesi gerekiyor. Herkesin kendi işinde devam etmesi gerekiyor. Burada bir haksızlık hukuksuzluk var avukatımla beraber karşısında durmaya alıştık bundan sonrada durmaya devam edeceğiz'' dedi. Verilen ceza hakkındaki düşüncesi sorulan Enes Kaya, ''Tabii ki haksız buluyorum. Bu ceza insanları daha fazla cesaretlendirecek, insanların suç örgütü kurmasını teşvik edecek. Hak ve hakkaniyeti bu yolda doğru yere götürmeyecek. Ama biliyoruz ki adaletin yanında birde ilahi adalet var. Bunun sonuca ulaşacağına yürekten inanıyoruz'' diyerek polis eşliğinde adliyeden ayrıldı.