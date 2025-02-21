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Giriş Tarihi: 21.2.2025 12:58 Son Güncelleme: 21.2.2025 14:50

Sınıfı basan veli din öğretmenine kafa attı! Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortaokulu’na gelen 21 yaşındaki B.K. ders yapılırken sınıfı bastı. B.K., kız kardeşiyle tartıştığını iddia ettiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Resul Şahin’e kafa attı. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan B.K. ile arkadaşı G.G. tutuklandı. Öğretmen Resul Şahin’in burnunda çatlak olduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sınıfı basan veli din öğretmenine kafa attı! Tutuklandı

Olay, dün Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula gelen B.K. (21) sınıfı basarak içeri girdi. B.K. okulun öğrencisi olan kız kardeşiyle tartıştığını iddia ettiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Resul Şahin'i (32) sınıftan dışarı çıkardı. Sınıftan dışarı çıkarılan öğretmen Şahin, B.K. tarafından darp edildi. B.K., Şahin'e kafa atarak burnunu kırdı. B.K, diğer öğretmenlerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Daha sonra okula gelen B.K'nin arkadaşı G.G. (21) de Resul Şahin'in üzerine yürüdü. G.G. de çevredekilerce uzaklaştırıldı.

BURNU ÇATLADI

İhbar üzerine okula gelen polis, B.K. ve G.G'yi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan öğretmen Şahin'in burnunda çatlak olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

SALDIRIYA TEPKİ

Okula gelen eğitim sendikalarının temsilcileri olaydan duydukları üzüntüyü dile getirip saldırıyı kınadı. Sendikalar adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Alaşehir İlçe Başkanı Osman Suat Çete, şunları kaydetti: "Yaşadığımız üzücü olayın ardından derin endişe içerisindeyiz. Öğretmenimiz, bir öğrenci velisi tarafından okul içerisinde, sınıftan dışarıya çağrılıp hakaretler edilerek koridorda, onlarca öğrenci ve öğretmen arkadaşlarının gözü önünde darbedildi. Bu olay eğitimciler olarak hepimizin canını yaktı. Görülüyor ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, maalesef yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir." Osman Suat Çete, öğretmenlerin güvenliğine işaret ederek, bu tür olayların önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.

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Sınıfı basan veli din öğretmenine kafa attı! Tutuklandı
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