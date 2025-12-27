Sınır tanımayan eğlenceler fıtratı bozar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan ve dün yurt genelindeki camilerde okunan "Kimliğimiz geleceğimizdir" başlıklı hutbede "sınır tanımayan eğlencelerin fıtratı bozduğu" uyarısı yapıldı. Hutbede özetle şu ifadelere yer verildi: Tarih sahnesinden silinen milletler, önce yabancı kültürlerin etkisi altına girmişler, sonra kimliklerine yabancılaşmışlardır. Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle tertemiz yaratılan fıtrat bozulmak istenmektedir. Önümüzdeki hafta yeni bir miladi yıla girecek, ömür sayfamızdan bir yılı daha geride bırakmış olacağız. Bu günler; değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bu günler; inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, işyerlerinin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir."