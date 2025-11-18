Sınırda operasyon! 81 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vatan güvenliği için 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürülen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sırasında, İran sınırında yapılan arama-tarama çalışması başarıyla sonuçlandığı açıklandı.

Operasyonda, 3 ayrı çuval içerisinde toplam 81.133 gram (81 kilogram 133 gram) uyuşturucu maddesi tespit edildi. Söz konusu uyuşturucu, gerekli adli işlemlerin yapılması için Şemdilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiği kaydedildi. Bu operasyonla, bölgeye yönelik muhtemel bir tehdit bertaraf edilirken, sınır güvenliğimizin ne denli sıkı ve etkin olduğu bir kez daha tescillenmiş olduğu ileri sürüldü.