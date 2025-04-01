Şırnak’ta ilk defa AK Parti ile DEM Parti bir araya gelip bayramlaştı

Cizre'de 30 yıl aradan sonra Ak Parti İlçe Teşkilatı ile DEM Parti ilçe teşkilatı Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ilçe teşkilatlarını karşılıklı bir şekilde ziyaret ederek bayramlaştı. Cizre Ak Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile birlikte DEM Parti Cizre İlçe Teşkilatını ziyaret edip, DEM Parti İlçe Başkanı Yılmaz Sanrı, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle bayramlaştı.

AK Parti ilçe Başkanı Özalp ve beraberindeki heyet, DEM Parti İlçe Başkanı Yılmaz Sanrı, Cizre Belediye Başkanı Güler Yerbasan, Eş Başkan Abdurrahim Drumuş ve partililer tarafından karşılandı. 30 yıl aradan sonra ilk defa gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.Ziyaret sonunda iki partinin başkan ve yöneticileri toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulundular. Ramazan Bayramı Vesilesi ile AK Parti İlçe Başkanı Akif Özalp ve beraberindeki heyetin kendilerini ziyaret ettiğini ifade eden DEM Parti Cizre İlçe Başkanı Yılmaz Sanrı, bu bayramın ve bu görüşmenin yeni bir başlangıca ve Barışa vesile olmasını temenni ederek yapmış oldukları ziyaretten dolayı Ak Parti heyetine teşekkür etti.

DEM Parti İlçe Başkanı Yılmaz Sanrı ve parti yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Ak Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp, "Mübarek ramazan ayı sonrasında DEM Partiyi ziyaret edip bayramlarını kutlamak için bu gün parti yöneticileri ile bir araya geldik. Ayrı gayrımızın olmadığı, taziye ve düğünlerimizin bir olduğu böyle bir süreçte ayrı düşmenin hiçbir manası yok. İnşallah bu yeni süreçte coğrafyamız için memleketimiz için huzur ve barış eksik olmaz. 30 yıl aradan sonra böyle bir buluşmanın bize gelmesi bizler içinde gurur verici keşke eski zamandan beri böyle olsaydı. Kaybettiğimiz bir şey yok diyelim. İnşallah yeni süreçle birlikte huzurlu ve barış dolu günler nasip olur" dedi.

DEM PARTİ'DEN İADE-İ ZİYARET

AK Parti ilçe teşkilatının yapmış olduğu bayram ziyaretinin ardından DEM Parti ilçe teşkilatı da AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret edip İlçe Başkanı Akif Özalp ve partililerle bayramlaştı. DEM Parti heyetini Ak Parti İlçe Başkanı Akif Özalp ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Akabinde de iki parti yöneticileri içeride yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptı.Yapılan görüşmenin ardından DEM Parti Heyeti, AK Parti'den ayrıldı.