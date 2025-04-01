Video Haber Cizre'de ilk defa AK Parti ile DEM Parti bir araya gelip bayramlaştı
Cizre'de ilk defa AK Parti ile DEM Parti bir araya gelip bayramlaştı

Cizre'de ilk defa AK Parti ile DEM Parti bir araya gelip bayramlaştı

01.04.2025 | 23:33

Cizre'de ilk defa AK Parti ile DEM Parti bir araya gelip bayramlaştı

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