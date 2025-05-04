Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde çirkin provokasyon! Özgür Özel’e yumruklu saldırı

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırı gerçekleştirildi.
Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.
SON DAKİKA! Özgür Özel'e yumruklu saldırı! İşte o anlar | Video
ÖMER ÇELİK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in uğradığı saldırının ardında geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Çelik açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'e saldıran şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." denildi.