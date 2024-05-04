Sivas’a hızlı trenle ilk sefer mutluluğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivasİstanbul aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtmişti. İstanbul-Sivas yüksek hızlı tren hattı, Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan saat 08.40'ta hareket ederek ilk seferini gerçekleştirdi. Kadıköy Söğütlüçeşme İstasyonu'nda yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın yanı sıra TCDD Taşımacılığı Genel Müdürü Ufuk Yalçın, AK Parti İstanbul Milletvekili Nihan Ayan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem katıldı. Törenin ardından İstanbul-Sivas yüksek hızlı tren, katılımcılar tarafından uğurlandı. Sivas-İstanbul arasındaki yüksek hızlı tren hattıyla ilgili bilgiler veren Boyraz, "Bizim burada Söğütlüçeşme İstasyonu'nda uğurlayacağımız tren gibi Sivas'tan da öğlen saat 13.00'te hareket eden yüksek hızlı tren seferi, aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecektir.483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılacak, işletilecek bu ekspres hatlar İstanbul'dan 8.40'ta kalkacak, Sivas'tan da 13.30'da kalkacak. Trenlerimiz İstanbul-Sivas arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, Pendik istasyonlarında duruş sağlayacak. Elbette ki ilerleyen günlerdeki taleplere göre tekrar bazı değişiklikler yapılabilir. Yüksek hızlı trenlerle hizmete girdiği 2009 yılından bu yana 85 milyon yolcu taşıdık. Şimdi İstanbul seferlerinde bu sayıyı daha da artırmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.