Sivas’ta sel nedeniyle 12 evi su bastı

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Karşıyaka Mahallesinde dağlardaki karında erimesiyle birlikte oluşan sel nedeniyle 12 evi ve arazileri su bastı. Su baskınlarının ardından bölgeye AFAD ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri su basan evlerdeki suları tahliye etmeye çalıştı. Evlerdeki eşyalar sel suları nedeniyle zarar gördü. Evi ve bahçesi sular altında kalan Mehmet Bekki, "Geceden beri yağmur yağınca dere yatağına sel sığmayınca bahçelere ve evlere doldu. Buradaki anayoldaki borunun büyümesi lazım. Buraları basmaması için. Buzdolabım ,derin dondurucum, arı kovanlarım hep suyun altında. 1 metre su vardı. Şuanda üç tane belediyenin motoru çekiyor." dedi.

