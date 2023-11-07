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Giriş Tarihi: 7.11.2023 13:59 Son Güncelleme: 7.11.2023 14:08

Siverek’te motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halinde ki motosikletin hırsızlar tarafından çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, gece geç saatlerde Siverek Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ö.'ye ait motosiklet, apartmanın bahçesinde park halinde olduğu sırada 2 kişi tarafından çalındı, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; 2 kişi gece geç saatlerde olay yerine gelerek önce apartmanın girişini kontrol ediyor, kimsenin olmadığını fark eden hırsızlar daha sonra, park halinde bulunan motosikleti çalarak olay yerinden kaçıyor.

Sabah motosikletinin yerinde olmadığını gören F.Ö. güvenlik kameralarını incelediğinde motosikletinin çalındığını fark etti, durumu polise bildirdi.

Polis görüntülerden eşkâlini tespit ettiği 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Siverek’te motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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