Biri etrafı kolaçan etti, diğeri çaldı! Motosiklet hırsızlığı kamerada | Video
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, 2 şahsın gece geç saatlerde olay yerine gelerek önce apartmanın girişini kontrol etmesi ve sonrasında kimsenin olmadığını fark edince park halindeki motosikleti çalarak olay yerinden kaçma anları yer aldı.
Sabah motosikletinin yerinde olmadığını gören F.Ö., güvenlik kameralarını incelediğinde motosikletinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis görüntülerden eşkâlini tespit ettiği 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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