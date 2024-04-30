Skandal 23 Nisan gösterisine soruşturma: Erkek öğrencilere etek giydirildi peçe takıldı!

Karaman'da Dilan Polatlı 23 Nisan gösterisi sonrası skandalın adresi bu kez Tokat'tı.

Reşadiye İlçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında 'Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

O anlar, gösteriyi izlemeye giden veliler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Kısa sürede sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki yağdı.

Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.