6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Tokat'ta erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma | Video
Tokat'ta erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma | Video

Tokat'ta erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma | Video

30.04.2024 | 10:57

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, 'Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı. Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı. (DHA)

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tokat’ta erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma | Video 00:33
Tokat'ta erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma | Video 30.04.2024 | 10:57
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 02:32
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 30.04.2024 | 10:09
Bebeğinizin hayatını kurtaracak araba koltuğu tüyosu! Sadece 5 saniyede... | Video 00:05
Bebeğinizin hayatını kurtaracak araba koltuğu tüyosu! Sadece 5 saniyede... | Video 30.04.2024 | 10:47
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada | Video 02:58
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı kamerada | Video 30.04.2024 | 10:00
Beşiktaş’ta 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Araç karşı yöne böyle uçtu | Video 04:46
Beşiktaş’ta 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Araç karşı yöne böyle uçtu | Video 30.04.2024 | 10:06
Kahramanmaraş’ta fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03:53
Kahramanmaraş'ta fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 30.04.2024 | 09:19
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 02:32
İstanbul’da müşteriye “sigara içilmez” dayağı kamerada: Uçan tekmeyle saldırdılar | Video 30.04.2024 | 09:54
Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video 00:45
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama | Video 30.04.2024 | 09:25
Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video 00:45
Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı | Video 30.04.2024 | 08:53
Alkollü yakalanan sürücünün “Keşke açmasaydım şişeyi” pişmanlığı | Video 02:54
Alkollü yakalanan sürücünün “Keşke açmasaydım şişeyi” pişmanlığı | Video 30.04.2024 | 08:50
Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video 00:27
Akademisyenin kızını sözlü taciz eden kadına adli işlem başlatıldı | Video 30.04.2024 | 08:50
Mahzen-35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 01:30
Mahzen-35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 30.04.2024 | 08:50
Yer yarıldı kamyon içerisine düştü 01:27
Yer yarıldı kamyon içerisine düştü 29.04.2024 | 22:24
İETT durağına taş atarak camını kıran şahıs kamerada | Video 00:26
İETT durağına taş atarak camını kıran şahıs kamerada | Video 29.04.2024 | 15:20
Kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Neşet Turan kurtarılamadı | Video 00:26
Kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Neşet Turan kurtarılamadı | Video 29.04.2024 | 16:02
Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı! 6 gözaltı | Video 00:58
Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı! 6 gözaltı | Video 29.04.2024 | 15:47
İnegöl’de çetenin faaliyetlerini başlatan “Hanımağa” lakaplı iş kadını olduğu ortaya çıktı | Video 07:05
İnegöl’de çetenin faaliyetlerini başlatan “Hanımağa” lakaplı iş kadını olduğu ortaya çıktı | Video 29.04.2024 | 14:12
Yalova’da trafik kazası: Cip peş peşe 2 otomobile çarptı, 1 ölü, 7 yaralı | Video 03:12
Yalova’da trafik kazası: Cip peş peşe 2 otomobile çarptı, 1 ölü, 7 yaralı | Video 29.04.2024 | 14:12
Bilecik’te devrilen kamyonet alev aldı | Video 01:07
Bilecik'te devrilen kamyonet alev aldı | Video 29.04.2024 | 14:08
Yokuşta aracı kaldıramayınca kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 00:38
Yokuşta aracı kaldıramayınca kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 29.04.2024 | 13:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA