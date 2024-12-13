SMA kazanmasın minik Emre yaşasın

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan ve 3 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 8 yaşındaki Resul Emre Altunbaş'ın tedavisi için Akçaabat'ta özel bir okul tarafından yardım kermesi düzenlendi. Okul velilerinin hazırladığı yiyecek ve içecekler belirli ücretler karşılığında satışa sunulurken, kermes alanında bağış kumbaraları da yer aldı. Kermesten elde edilen tüm gelir, Resul Emre'nin tedavisine destek olmak amacıyla kullanılacak. Kermese Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Yavrumuzun sağlığına kavuşması için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Resul Emre'yi ve ailesini yalnız bırakmayacağız" dedi.Başkan Genç, "Resul Emre'nin tedavisine destek olmak için bir araya geldik. Bu birliktelik, yavrumuzun sağlığına kavuşması için umut ışığı olacaktır" dedi.