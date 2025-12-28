Sobadan çıkan yangında 2 kardeş can verdi

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi'nde dün sabah müstakil bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki Ayaz Emre ve 7 yaşındaki Poyraz Efe Türker kardeşler hayatını kaybetti. İddiaya göre, baba H.T.'nin işe gitmesinin ardından anne A.T. de iki çocuğunu evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete gitti. Bu arada sobadan yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde yalnız olan Ayaz ve Poyraz kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlenirken olay yeri incelemesinin ardından çocukların cenazesi hastane morguna kaldırıldı.