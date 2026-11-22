Kasım ayının son haftasında ŞOK, alışverişseverlerin karşısına iki ayrı aktüel katalogla çıktı. 18 Kasım'da başlayan haftalık fırsatlara, 21 Kasım'da yayımlanan yeni kampanya afişi de eklendi. Her iki kataloğun da 24 Kasım'a kadar geçerli olmasıyla birlikte alışverişini indirim günlerine göre planlayanlar için ürün ve fiyat seçenekleri çeşitlendi.