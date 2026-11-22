Kasım ayının son haftasında ŞOK, alışverişseverlerin karşısına iki ayrı aktüel katalogla çıktı. 18 Kasım'da başlayan haftalık fırsatlara, 21 Kasım'da yayımlanan yeni kampanya afişi de eklendi. Her iki kataloğun da 24 Kasım'a kadar geçerli olmasıyla birlikte alışverişini indirim günlerine göre planlayanlar için ürün ve fiyat seçenekleri çeşitlendi.
Karamelli ve çikolatalı sos çeşitleri: 79 TL
Kuvertür bitter çikolata 200 g: 190 TL
Çikolatalı tatlı sosu 98 g: 42,90 TL
Krem şanti ve pudra şekeri seti: 99,90 TL
Pasta süsü çeşitleri 10 g: 24,90 TL
Pamuk sütü şampuan 800 ml: 159 TL
Yüz bakım losyonu çeşitleri: 239 TL
Kömürlü diş macunu 75 ml: 94,50 TL
Beyazlatıcı diş macunu çeşitleri 75 ml: 110 TL
Ağız bakım suyu: 129 TL
Cam saklama kabı 355 cc: 150 TL
Cam saklama kabı 640 cc: 225 TL
Cam saklama kabı 1030 cc: 275 TL
Cam kapaklı çelik tencere 16 cm: 699 TL
İki parçalı bulaşıklık: 250 TL
Pelüş halı 120x180 cm: 1.299 TL
İkili banyo paspas seti: 699 TL
Pelüş koltuk örtüsü: 799 TL
Tek kişilik battaniye: 799 TL
Tek kişilik mikrofiber yorgan: 499 TL
Silikon yastık: 199 TL
Masaj tabancası: 1.290 TL
Egzersiz minderi: 599 TL
Kapı barfiksi: 599 TL
Üçlü pilates mini loop bant seti: 150 TL
Egzersiz direnç bandı: 199 TL
Spor çantası: 650 TL
Sahan 20 cm: 350 TL
Karnıyarık tenceresi 24 cm: 699 TL
Derin tencere 22 cm: 699 TL
Altılı cam tuzluk ve karabiberlik seti: 150 TL
Blok figür çeşitleri: 499 TL
Pırıltılı oyuncak bebek: 250 TL
Oyuncak araba ve bisiklet seti: 199 TL
Lisanslı oyuncak top çeşitleri: 175 TL
Üçlü oyuncak araba seti: 375 TL
Çemberli yarış pisti: 999 TL
Büyük oyuncak kamyon: 499 TL
Çekçek tamir seti: 350 TL
Çekçek çay seti: 350 TL
Kameralı uzaktan kumandalı araba: 1.290 TL
Işıklı blok hayvanlar alemi oyun seti: 799 TL
25 inç Full HD IPS oyuncu monitörü: 6.299 TL
Beyaz kablosuz mikrofonlu oyuncu kulaklığı: 8.799 TL
Siyah kablosuz mikrofonlu oyuncu kulaklığı: 8.799 TL
Kablosuz kulak içi oyuncu kulaklığı: 3.799 TL
Siyah kablosuz oyuncu kulaklığı: 5.199 TL
Süt sistemli tam otomatik kahve makinesi: 25.999 TL
Filtre kahve makinesi: 3.699 TL
Gri tam otomatik espresso makinesi: 11.999 TL
Siyah tam otomatik espresso makinesi: 11.999 TL
Beyaz kapsüllü kahve makinesi: 5.999 TL
Siyah kapsüllü kahve makinesi: 5.999 TL