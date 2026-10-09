Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi

Son yıllarda yurt dışı tatil rotası arayan Türk seyahat severlerin radarına giren Arnavutluk, adeta kabuk değiştiriyor. Özellikle pasaportsuz veya vizesiz seyahat kolaylığı sunması, bu ülkeyi hafta sonu kaçamakları ve uzun tatiller için cazip bir merkez haline getirdi.