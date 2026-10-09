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Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:23

Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi

Vizesiz seyahat imkanıyla Türklerin gözdesi haline gelen Arnavutluk, son yıllarda ekonomik ve kültürel bir çekim merkezine dönüştü. Başkent Tiran ve sahil kenti Avlonya'da Türkçe tabelalı işletmelerin sayısı hızla artarken resmi veriler Türkiye'nin ülkedeki yatırımlarının da oldukça fazla olduğunu ortaya koydu. İşte Balkanlar'daki yeni uğrak noktaya dair merak edilenler.

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Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi
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Son yıllarda yurt dışı tatil rotası arayan Türk seyahat severlerin radarına giren Arnavutluk, adeta kabuk değiştiriyor. Özellikle pasaportsuz veya vizesiz seyahat kolaylığı sunması, bu ülkeyi hafta sonu kaçamakları ve uzun tatiller için cazip bir merkez haline getirdi.

Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi

Başkent Tiran'ın hareketli ticari caddelerinde ve turizm cenneti Avlonya'nın sahil şeridinde Türkçe tabelalı restoranların, kafelerin ve dükkanların sayısının hızla artması, bölgedeki Türk etkisini gözler önüne seriyor.

Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi

YATIRIMLAR 1.4 MİLYAR AVROYA ULAŞTI

T.C. Ticaret Bakanlığı Tiran Ticaret Müşavirliği'nin hazırladığı Arnavutluk Yatırım Profili'ne göre, ülkedeki aktif işletmelerin yüzde 5,3'ü yabancı ortaklı olup bunların yüzde 6,5'ini Türk ortaklı işletmeler oluşturuyor.

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Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi

Arnavutluk Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin ülkedeki doğrudan yabancı yatırım tutarı 2020 yılından bu yana iki katından fazla artış gösterdi:

Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi
  • 2020 yılında 634 milyon avro olan yatırım tutarı, 2021'de 715 milyon avroya yükseldi.
  • 2022'de 850 milyon avroya, 2023'te ise 1 milyar 26 milyon avroya ulaştı.
  • Hız kesmeyen yatırımlar 2024'te 1 milyar 299 milyon avroya çıkarken, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 1,4 milyar avro seviyesini gördü.
Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi

Türkiye; Hollanda, İsviçre, Kanada ve İtalya gibi Arnavutluk'a en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor.

Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi

GEZGİNLERİN YENİ GÖZDESİ NEDEN ARNAVUTLUK?

Balkanlar'ın bu masalsı ülkesi, zengin tarihi dokusu, muhteşem sahil şeritleri ve bütçe dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Vizesiz seyahat avantajı sayesinde valizini alıp yola çıkan Türk turistler, Tiran'ın Osmanlı izleri taşıyan meydanlarında ve Adriyatik'in muhteşem kıyılarında unutulmaz bir tatil deneyimi yaşama fırsatı buluyor.

Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi

Kısa sürede keşif rotalarının vazgeçilmezi haline gelen bölgede, Türk mutfağına aşina lezzetler sunan mekanların artması da seyahat edenlerin kendini evinde hissetmesini sağlıyor.

Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi

Yakın coğrafi konumu ve sıcakkanlı kültürel bağlarıyla Arnavutluk, önümüzdeki dönemde de seyahat tutkunlarının favori duraklarından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi
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