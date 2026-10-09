Sokaklar Türkçe tabelalarla doldu! Vizesiz ülke gezginlerin yeni gözdesi

Başkent Tiran'ın hareketli ticari caddelerinde ve turizm cenneti Avlonya'nın sahil şeridinde Türkçe tabelalı restoranların, kafelerin ve dükkanların sayısının hızla artması, bölgedeki Türk etkisini gözler önüne seriyor.
Arnavutluk Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin ülkedeki doğrudan yabancı yatırım tutarı 2020 yılından bu yana iki katından fazla artış gösterdi:
Türkiye; Hollanda, İsviçre, Kanada ve İtalya gibi Arnavutluk'a en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor.
Balkanlar'ın bu masalsı ülkesi, zengin tarihi dokusu, muhteşem sahil şeritleri ve bütçe dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Vizesiz seyahat avantajı sayesinde valizini alıp yola çıkan Türk turistler, Tiran'ın Osmanlı izleri taşıyan meydanlarında ve Adriyatik'in muhteşem kıyılarında unutulmaz bir tatil deneyimi yaşama fırsatı buluyor.
Kısa sürede keşif rotalarının vazgeçilmezi haline gelen bölgede, Türk mutfağına aşina lezzetler sunan mekanların artması da seyahat edenlerin kendini evinde hissetmesini sağlıyor.