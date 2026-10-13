SON DAKİKA… 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde takvim netleşti! 1 Kasım’da yürürlüğe giriyor: Ekran kaydırma ve canlı yayına kısıtlama geliyor…

YAŞ DORULAMA İLE DİJİTAL KOD ALINACAK: Bakan Göktaş, bu düzenleme ile 18 yaşına kadar çocukları sosyal medya ortamından korumuş olduklarını belirtti. Yönetmeliğin diğer ülkelere göre daha net olduğunu kaydeden Göktaş, "Çünkü bizim e-Devlet gibi güçlü bir sistemimiz var. Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek. Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak" ifadelerini kullandı.