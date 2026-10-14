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Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:52 Son Güncelleme: 14.10.2026 10:09

SON DAKİKA | 20 yaşındaki Emirhan Menteşe'nin ölümünde Daltonlar izi: Sokak ortasında 13 kurşunla katledilmişti

Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar’da 20 yaşındaki Emirhan Menteşe’nin cadde üzerinde 13 kurşunla öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin yeni nesil suç örgütü Daltonlar ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. 13 suç kaydı bulunan Menteşe'nin de yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu ve olayın Daltonlar ile rakipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA | 20 yaşındaki Emirhan Menteşe’nin ölümünde Daltonlar izi: Sokak ortasında 13 kurşunla katledilmişti
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Son dakika... Olay, önceki gece saatlerinde Bağcılar Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Menteşe ile Baran Dikmen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Menteşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan Baran Dikmen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi güvenlik çemberine alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Menteşe'nin cenazesi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ORGANİZE ŞUBE'DEN 5 GÖZALTI

Yapılan incelemelerde 13 suç kaydı bulunduğu belirlenen Emirhan Menteşe'nin yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Emirhan Menteşe'nin Giresun'da toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5 ŞÜPHELİNİN ÇETE BAĞI

Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 kişinin yeni nesil çetelerden Daltonlar işe bağlantısı olan kişiler olduğu öne sürüldü. Öldürülen Emirhan'ı kendi taraflarına çekmeye çalıştıkları öne sürüldü. Bu meseleden kaynaklı husumet olduğu değerlendiriliyor.

Bağcılar'da yeni nesil çete savaşı

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SON DAKİKA | 20 yaşındaki Emirhan Menteşe'nin ölümünde Daltonlar izi: Sokak ortasında 13 kurşunla katledilmişti
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