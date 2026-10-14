SON DAKİKA | 20 yaşındaki Emirhan Menteşe’nin ölümünde Daltonlar izi: Sokak ortasında 13 kurşunla katledilmişti

5 ŞÜPHELİNİN ÇETE BAĞI

Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 kişinin yeni nesil çetelerden Daltonlar işe bağlantısı olan kişiler olduğu öne sürüldü. Öldürülen Emirhan'ı kendi taraflarına çekmeye çalıştıkları öne sürüldü. Bu meseleden kaynaklı husumet olduğu değerlendiriliyor.

Bağcılar'da yeni nesil çete savaşı