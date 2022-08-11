Son dakika: 81 il valiliğine üniversite öğrencileri için genelge: Burs ve konaklama konularında yardımcı olunacak!

BARINMA İMKANLARI ARTIRILACAK



Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı: Artan öğrenci sayısı öğrenci yurtlarına olan talebi artıracağı için üniversite öğrencilerinin barınmalarına yönelik il/ilçe bazlı ihtiyaç analizleri yapılacak. Barınma sorunu olan öğrencilerin tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak. Öğrenci yurtlarında var olan kapasitenin tam olarak kullanılması ve imkânlar ölçüsünde ek kapasite oluşturulacak. Bu kapsamda;boş durumdaki lojmanların ve yurt olarak kullanılabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların dönüşümlerinin ivedilikle yapılarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcına yetiştirilecek.

BAKANLIKLAR ARASI KOORDİNASYON KURULACAK

İl genelinde bulunan otel, pansiyon, apart ve özel yurtların kapasitelerinden faydalanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurularak kiralanacak. Ayrıca il genelinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı yurtlarından boş kontenjanı olanlar imkânlar dâhilinde kullanılacak. Üniversite yerleşkesi bulunan küçük ilçelerimizdeki barınma sorununun çözümü amacıyla özel idare ve belediyeler tarafından gerekli çalışmalar yapılacak. Kapasite artırımı ve yeni kalacak yerlerin belirlenmesinin beraberinde getireceği personel, malzeme vb. ihtiyaçlar Valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.