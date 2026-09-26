SON DAKİKA... Ahmet Minguzzi cinayetinde pişkin paylaşım! Gülerek cezaevi günlerini anlattı: Acılı anne isyan etti!

"KADER MAHKUMUYUM DİYE KENDİMİ ACINDIRDIM"

Yayının devamında cezaevi nakil sürecinden de bahseden Doğan, Maltepe'den Adana'ya sevk edildiğini ve arama işlemlerinin ardından koğuşa geçtiklerini şu ifadelerle anlattı:

"Davası böyle yeni mahkumuz 2 ay olmuş yeni mahkumuz böyle. Şimdi millet görüyor beni diyor ki ulan bu neyden girmiş falan fıstık şöyle böyle. Adamlar merak ediyor tamam mı? Soruyorlar bana işte neyden geldin? Ben de ben diyorum kader mahkumuyum ben falan. Sonra işte baktım 3 kişiyiz o sıra biz. Maltepe'den Adana'ya sevk gitmişiz işte. İkisini gönderdiler en sona beni bıraktılar. Başgardiyan beni sona bıraktı. Dedi bu en son bunu alalım dedi. Üstümüzü arıyorlar tamam mı? Herkesi paket ettiler işte gönderdiler geçtik koğuşa" sözleriyle aktardı.