Son dakika | Ahmet Büyükgümüş’ten önemli açıklamalar! AK Parti’ye yeni katılımlar olacak mı?

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş AHaber özel röportajında önemli mesajlar verdi.

Ahmet Büyükgümüş, AK Parti'nin Türkiye'de bir özgüven devrimi gerçekleştirdiğini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ten A Haber'de önemli açıklamalar | Video

AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sahadaki üye sayısının 12 milyonu aştığını belirterek, "Partimiz ilk kurulduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 'AK Parti sağcı mıdır, solcu mudur?' diye sorulduğunda 'Biz milletin merkezinin siyasetteki temsilcisiyiz' demiştir. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Büyüyen ve güçlenen bu hareketin belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle ve farklı siyasi aktörlerle güçlenerek yoluna devam etmesi kadar doğal bir durum olamaz. Şehirlere gittiğimizde eski il ve ilçe başkanlarının partimize katılma taleplerini gururla görüyoruz" dedi. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin "Yakın zamanda somut bir örnek görebilir miyiz?" sorusu üzerine ise Büyükgümüş, "Elbette diyebiliriz" cevabını vererek

YENİ PARTİ'YE TEPKİ

İsmi Yeni Parti, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili irade koymaktan yoksunlar.

Ahmet Büyükgümüş, Sarıgül soruşturmasına değinerek, ortaya çıkan tablonun kabul edilemeyeceğini kaydetti.

EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME MESAJI

Emeklilerin ve sabit gelirlilerin beklentilerine yönelik düzenlemeler hakkında da konuşan Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın değişmez birinci gündem maddesi dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızın ve emekli büyüklerimizin sorunlarını çözecek adımları atmaktır. Pandemi, savaşlar ve deprem felaketi nedeniyle kamu maliyesini zorlayan süreçleri aştık. Şimdi birincil önceliğimiz bütçe görüşmeleri vesilesiyle hem siyasi hem teknik çalışmalarımızı olgunlaştırarak emeklilerimiz ve sabit gelirlilerimizle ilgili gerekli adımları atacağımız yeni bir döneme girmektir. Kendi başarımızın gerisinde kaldığımız alanların farkındayız; bunu yakalayıp daha üst bir noktaya çıkaracak güçlü bir çalışmayı milletimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.