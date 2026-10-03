SON DAKİKA… Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı! O geceye ait mesajlar ortaya çıktı: Ümitcan Uygun’dan uçak modu savunması!

OLAY GECESİNE AİT MESAJLAR İNCELENDİ

Gerekçeli kararda, olay gecesine ait HTS kayıtları ile mesajlaşmaların da ayrıntılı şekilde incelendiği aktarıldı.

Buna göre Sema Esen'in, Ümit Uygun'a "Ben çok kötüyüm. Eve gel, anlamıyor musun?", "Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak, olur mu? Benim canımı aldın", "Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta, rüyanda bile göremeyeceksin artık", "Geldiğinde bu evde beni canlı bulamayacaksın" şeklinde veda ve yardım çağrısı niteliğinde birden fazla mesaj gönderdiği tespit edildi.