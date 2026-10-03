SON DAKİKA… Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı! O geceye ait mesajlar ortaya çıktı: Ümitcan Uygun’dan uçak modu savunması!

SON DAKİKA... Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Uygun ile Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik bulunduğu, bu süreçte Esen'e yönelik baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetin sistematik şekilde uygulandığı belirtildi. Mahkeme, Uygun'un "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, "eziyet etme" suçundan ise beraatine hükmetti.
MAHKEME: EYLEMLER SÜREKLİLİK GÖSTERDİ
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanık Ümitcan Uygun ile Sema Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik olduğu belirtildi. Kararda, bu ilişki sürecinde Uygun'un Esen'e yönelik sistematik biçimde baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet uyguladığı ifade edildi. Tanık beyanları ve dosyada yer alan delillerin değerlendirildiği gerekçeli kararda, sanığın eylemlerinin münferit olmadığı, süreklilik gösterdiği ve Esen üzerinde ağır bir ruhsal ve fiziksel baskı oluşturduğu vurgulandı.
OLAY GECESİNE AİT MESAJLAR İNCELENDİ
Gerekçeli kararda, olay gecesine ait HTS kayıtları ile mesajlaşmaların da ayrıntılı şekilde incelendiği aktarıldı.
Buna göre Sema Esen'in, Ümit Uygun'a "Ben çok kötüyüm. Eve gel, anlamıyor musun?", "Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak, olur mu? Benim canımı aldın", "Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta, rüyanda bile göremeyeceksin artık", "Geldiğinde bu evde beni canlı bulamayacaksın" şeklinde veda ve yardım çağrısı niteliğinde birden fazla mesaj gönderdiği tespit edildi.
Mahkeme, Uygun'un Esen'in içinde bulunduğu ağır ruhsal çöküntüyü ve kendisine yönelik duygusal bağımlılığını bilmesine rağmen bu yardım taleplerine bilinçli şekilde duyarsız kaldığını ve iletişimini kestiğini değerlendirdi.
"UÇAK MODU" SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ
Sanık Uygun'un olay sırasında telefonunu uçak moduna aldığı ve internet erişimini kapattığı yönündeki savunmaları da gerekçeli kararda ele alındı. Mahkeme, sanığın bu yöndeki savunmalarına itibar edilmediğini belirtti. HTS analizleriyle sabit görülen söz konusu kayıtsızlığın, Esen'in intihar iradesini kuvvetlendirerek eylemi gerçekleştirmesinde belirleyici rol oynadığı kaydedildi. Kararda ayrıca, Esen'in intihar düşüncesini açıkça ortaya koyan mesajları karşısında sanığın yardım çağrılarına bilinçli şekilde kayıtsız kalmasının suçu ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.