SON DAKİKA... Aleyna Çakır davasında yeni gelişme: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu! Pişkin savunması pes dedirtti...

"1 TOKAT ATTIM BAŞIMA GELMEYEN KALMADI"

Duruşmada söz alan Ümitcan Uygun, suçsuz olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben 2020 yılına kadar karakol yüzü görmedim. Ondan sonra bütün dosyalar arka arka gelmeye başladı. Aleyna'yı tanıdığımda ailesiyle konuşmuyordu. Ben barıştırdım. Sürekli ortada bir cinayet varmış gibi konuşuluyor. Ben Aleyna için ailemi silmiştim. Hayatımda Aleyna'ya 1 tokat attım, başıma gelmeyen kalmadı. Alnım ak, vicdanım rahat. Hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım, hiçbir kadını öldürmedim. Suçsuzum. Ben zaten Aleyna ile evlenmek niyetindeydim. Seviyordum, hala seviyorum. Deseler ki bugün yine aynı şeyler başına gelecek ben yine aynı sevdaya razı olurdum. Vereceğiniz cezaya razıyım. Takdir yüce mahkemenindir.