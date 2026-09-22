SON DAKİKA... Aleyna Çakır davasında yeni gelişme: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu! Pişkin savunması pes dedirtti...

SON DAKİKA... Ankara'da 'Aleyna Çakır' ismiyle bilinen Sema Esen, Keçiören'deki evinde ölü bulunmuş, olaya ilişkin genç kızın sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Uygun hakkında "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un yargılanmasına Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık, müşteki taraf ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
"1 TOKAT ATTIM BAŞIMA GELMEYEN KALMADI"
Duruşmada söz alan Ümitcan Uygun, suçsuz olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Ben 2020 yılına kadar karakol yüzü görmedim. Ondan sonra bütün dosyalar arka arka gelmeye başladı. Aleyna'yı tanıdığımda ailesiyle konuşmuyordu. Ben barıştırdım. Sürekli ortada bir cinayet varmış gibi konuşuluyor. Ben Aleyna için ailemi silmiştim. Hayatımda Aleyna'ya 1 tokat attım, başıma gelmeyen kalmadı. Alnım ak, vicdanım rahat. Hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım, hiçbir kadını öldürmedim. Suçsuzum. Ben zaten Aleyna ile evlenmek niyetindeydim. Seviyordum, hala seviyorum. Deseler ki bugün yine aynı şeyler başına gelecek ben yine aynı sevdaya razı olurdum. Vereceğiniz cezaya razıyım. Takdir yüce mahkemenindir.
"ÇOCUĞUM TOPRAKTA ÇÜRÜYORSA O DA İÇERİDE ÇÜRÜSÜN"
Baba Mehmet Esen, "Adalete güveniyorum, çocuğumu öldürdüyse cezasını almasını istiyorum" dedi. Anne Esen ise, "Şikayetçiyim, ömür boyu müebbet almasını istiyorum. Benim çocuğum toprakta çürüyorsa, o da içeride çürüsün" ifadelerini kullandı.
"ALEYNA'YA ULAŞILAMADIĞI SAATLERDE ÜMİTCAN OLAY YERİNDEYDİ"
Müşteki tarafın avukatı Gizem Koç ise, Sema Esen'e ulaşılamadığı saatlerde Ümitcan Uygun'un olay yerinde olduğunu belirterek, "Olayın yaşandığı saat aralığında sanık ne yaptığını anlatamamaktadır. Aleyna'ya ulaşılamadığı saatlerde Ümitcan'ın orada olduğu kamera görüntüleriyle sabittir. Aleyna, Ümit'e gece saat 1'de mesaj atmış. Fakat 1'den sonraki mesajlar iletilmemiş. 01:00 ile 01:40 arası kapalı olmuştur." diyerek, sanığın bu dosyadan tutuklanmasını istedi.
"UZUN ZAMAN ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ"
Bir diğer avukat ise, "Burada zamana yayılmış sistematik şiddet mevcut. Uzun zaman tehditlerine fiziki müdahalelerine maruz kalmış Aleyna. 84/4 kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz." dedi.
"İNTİHARDAN DEĞİL, KASTEN ÖLDÜRMEDEN KONUŞMALIYIZ"
Avukat Umur Yıldırım, gece saat 1'e kadarki olay örgüsüne dikkat çekerek, "01:00'dan 01:40'a kadarki süreçte sanık maktülün evine gitti mi gitmedi mi? Asıl çözümlenmesi gereken konu bu. Eğer gitmişse biz burda intihardan değil, kasten öldürmeden konuşmalıyız. Sanık eğer eve girmemişse de Aleyna'nın kendi iradesiyle mi yoksa sanığın zoruyla mı olayı gerçekleştirdiği sorgulanmalıdır. Üst sınırdan cezalandırılmasını, hükümle beraber tutuklanmasını ve fuhuş suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep ederiz." savunmasında bulundu.