SON DAKİKA... Antalya Havalimanı’nda panik anları! Kalkışa hazırlanan uçağın tekerlekleri yerinden çıktı!

Giriş Tarihi: 13.02.2026 16:28Son Güncelleme: 13.02.2026 16:34
SON DAKİKA... Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın tekerlekleri yerinden çıktı. Olayın ardından havalimanı ekipleri bölgeye sevk edilirken, uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği açıklandı.
SON DAKİKA... Antalya Havalimanı'nda Antalya-Gaziantep seferini gerçekleştirmeye hazırlanan uçağın tekerlekleri yerinden çıktı.
Olayın ardından havalimanı ekipleri bölgeye sevk edilirken, uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği açıklandı.
Ayrıntılar geliyor
