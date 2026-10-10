Son dakika | Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti: Başkanvekili Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan oldu

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI SERDAR ORHAN OLDU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayının Serdar Orhan olduğunu açıkladı.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abubekir Bozkızıl ile Meclis Üyesi Cemil Yardımcı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tutumundan rahatsız oldukları gerekçesiyle CHP'den istifa ederek mecliste bağımsız olarak devam etme kararı aldı. CHP'li diğer meclis üyeleri ise Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatı doğrultusunda seçime katılmadı.

MECLİSTE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUĞU

İstifaların ardından mecliste Cumhur İttifakı'nın 18, CHP'nin 15 meclis üyesi bulunurken, CHP'li üyelerin 3'ünün kısıtlı olduğu belirtildi. Mecliste ayrıca 5 bağımsız üye bulunuyor.

Cumhur İttifakı'nın oy çokluğuna sahip olduğu mecliste, İstanbul Valiliğinin çağrısıyla seçime katılan 20 meclis üyenin, meclis üye salt çoğunluğunu sağlanmasının ardından başkan vekili seçimi başladı.