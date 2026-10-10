Son dakika | Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti: Başkanvekili Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan oldu

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.
Güneş, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli oluru doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı. Ataşehir Belediye Meclisinin, belediye başkan vekilini seçmek üzere bugün saat 10.00'da toplanması İstanbul Valiliğince uygun görüldü.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI SERDAR ORHAN OLDU
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayının Serdar Orhan olduğunu açıkladı.
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abubekir Bozkızıl ile Meclis Üyesi Cemil Yardımcı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tutumundan rahatsız oldukları gerekçesiyle CHP'den istifa ederek mecliste bağımsız olarak devam etme kararı aldı. CHP'li diğer meclis üyeleri ise Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatı doğrultusunda seçime katılmadı.
MECLİSTE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUĞU
İstifaların ardından mecliste Cumhur İttifakı'nın 18, CHP'nin 15 meclis üyesi bulunurken, CHP'li üyelerin 3'ünün kısıtlı olduğu belirtildi. Mecliste ayrıca 5 bağımsız üye bulunuyor.
Cumhur İttifakı'nın oy çokluğuna sahip olduğu mecliste, İstanbul Valiliğinin çağrısıyla seçime katılan 20 meclis üyenin, meclis üye salt çoğunluğunu sağlanmasının ardından başkan vekili seçimi başladı.
İLK ÜÇ TURDA 18 OY ALDI
Seçimin ilk turunda tek aday olarak yarışan Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 18 oy aldı. İki meclis üyesi ise boş oy kullandı. Yeterli oy sayısına ulaşılamaması nedeniyle ikinci tura geçildi.
İkinci turda da Serdar Orhan 18 oy alırken, iki boş oy kullanıldı. Üçüncü tur oylamada da sonuç değişmedi. Orhan 18 oy alırken iki meclis üyesi boş oy kullandı.
Oylamalarda üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı için dördüncü tura geçildi.
ATAŞEHİR'DE YENİ DÖNEM
En çok oy alan adayın başkan vekili seçildiği dördüncü turda Serdar Orhan, 18 oy alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.
Seçim sonucuyla birlikte, mecliste Cumhur İttifakı'nın oy çoğunluğuna sahip olduğu Ataşehir Belediyesi de AK Parti yönetimine geçti.