SON DAKİKA… Ayşe Tokyaz cinayeti davası! Kardeşi Esra’nın anlattıkları kan dondurdu: Dudağı patlamış gözünden kan akıyordu!

'CEMİL, AYŞE'Yİ MANİPÜLE ETTİ'

Duruşma salonunda tarafların hazır edilmesinin ardından Esra Tokyaz konuştu. Tokyaz, "Ayşe benim ikiz kardeşim. Biz öldüğü güne kadar hiç ayrılmadık. Ben, Ayşe sağlık okumak istediği için okulumu ona göre tercih ettim; aynı okula yerleştik. Ayşe, Cemil'le tanıştı. Cemil, Ayşe'yi manipüle etti. Onu evlilik vaadiyle kandırdı. Kardeşim yaşı gereği kandı. Cemil, bize kendini 'Cem' olarak tanıttı, yazılımcı olduğunu söyledi. Ayşe onun yanına geldiğinde sevdiği müzikleri açıyordu. Bize sürekli kıyafetlerimize dikkat etmemizi, namaz kılmamızı söylüyordu. Ben o dönemlerde Cemil'i hep görüntülü konuşmalarda görüyordum. Ben de Ayşe'ye, 'Onunla tanışalım, nasıl biri görelim' dedim. Bir gün Cemil'in evine Ayşe'yle birlikte gittik. Biz Cemil'i tanımak istedik ama kendini tanıtmadı. Evinde şişe çevirme oyunu oynamak istedik. 'En büyük pişmanlığın ne?' sorusuna cevap vermedi. O gün bir şeyler olduğunu anladım. Bunu Ayşe'ye söylediğimde kardeşimle aram açıldı. Cemil, kardeşimi daha da manipüle etti. Bizim görüşmemizi istemedi. Ayşe'ye sürekli, 'Kardeşin seni kıskanıyor' diyordu. Cemil bize ve Ayşe'ye iftiralar atıyordu" dedi.