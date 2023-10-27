Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bağcılar'da iş yerinde patlama! Yaralılar var: Bölgeye ekipler sevk edildi
Giriş Tarihi: 27.10.2023 12:01 Son Güncelleme: 27.10.2023 13:08

Son dakika: Bağcılar'da iş yerinde patlama! Yaralılar var: Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika haberleri: İstanbul Bağcılar'da 3 katlı bir binada bulunan iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Son dakika: Bağcılar’da iş yerinde patlama! Yaralılar var: Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika haberleri: Bağcılar'a bağlı Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Bağcılar'da iş yerinde patlama anı kamerada | Video

Patlama ve yangının ardından içeride olan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 yaralı tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek binanın çevresinde önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin, atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

1 yaralı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edilirken 4 yaralı ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların 5'inin de hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangında yaralananların isimleri şöyle: Bayram Kotay, Ünsal Kotay, Mustafa Kazan, Yasin Kazan, Mehmet Kazan.

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Son dakika: Bağcılar'da iş yerinde patlama! Yaralılar var: Bölgeye ekipler sevk edildi
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