Bağcılar’da iş yerinde patlama anı kamerada | Video
Bağcılar'da 3 katlı binanın bodrum katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktığı belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. B Bu arada patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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