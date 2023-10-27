Bağcılar’da iş yerinde patlama anı kamerada | Video

Bağcılar'da 3 katlı binanın bodrum katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktığı belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. B Bu arada patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.