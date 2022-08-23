Son dakika: Bakan Kirişci açıkladı: Zincir markette tarım kredi ürünleri satılacak! İşte detaylar

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 40 ürüne yapılan indirimlerle ilgili konuşan Bakan Kirişci, şunları söyledi: "Vatandaşın Tarım Kredi marketlerine olan ilgisine bakılırsa diğer zincir marketlerin cirosunu etkilemesi, 'bunlar bizim müşterimiz' demesi önemli. Öbür tarafta onların da bir aksiyon alabileceklerini düşünüyorum. Onlar da kar marjını gözden geçirecekler, veya promosyon ürünlere yönelecekler. Marketteki bazı ürünlerle ilgili kar marjları çok düşük. Ama vatandaş açısından bütçesinde önem arz eden kalemler üzerine odaklandık. Onun da olumlu sonuçlarını şu anda görüyoruz. Biz marketlere olan ilgiden dolayı görüyoruz. Fiyatlar belli ki vatandaşın ilgisini çekiyor."