SON DAKİKA… Balıkesir’deki kamp alanında kaybolan Elif Kumal nerede? Sevgilisinin son paylaşımda dikkat çeken bıçak detayı!

EV, DEPO VE ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

Arama kurtarma çalışmalarının 2. gününde Enis G. ve yanındaki arkadaşının evlerinde ve araçlarında arama yapılırken, elektronik cihazlara el konuldu. Ayrıca Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde Enis G.'ye ait olduğu ileri sürülen bir depoda da arama gerçekleştirildi. Ele geçirilen elektronik cihazların inceleme için ilgili birimlere gönderildiği bildirildi.