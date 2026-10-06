SON DAKİKA… İstanbul Başakşehir’de okulda bıçaklı saldırı! Bakan Tekin açıkladı: 1 öğrencimiz hayatını kaybetti

SON DAKİKA… Korkunç olay İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Okuldan mezun olduğu öğrenilen 15 yaşındaki F.M., sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna gitti. Evden aldığı bıçakla başka bir okula giden kız öğrenci, F.M., bilinmeyen bir sebeple 8 kız öğrenciye saldırdı. Olayda 8 kız öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Saldırı öğrencilerin okula girdiği sırada meydana geldi. Öğrencilerin saldırıya uğradığını gören kadın güvenlik görevlisi, saldırgan öğrenciyi durdurarak olası bir faciayı önledi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 8 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3 tanesinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından saldırgan öğrenci gözaltına alındı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
YARALI ÖĞRENCİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Olayda yaralanan öğrencilerin ise isimleri belli oldu; Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve E.S.B. (10) olarak belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI, ANNESİ "ANKSİYETE VAR" DEDİ
Olayın ardından F.M. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 15 yaşındaki F.M.'nin annesinin ifadesine başvuruldu. İlk beyanında kızının sosyal anksiyete bozukluğu olduğunu öne sürdü.
VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.
BAKAN MEMİŞOĞLU: 1'İ KRİTİK 2'Sİ AĞIR
Okulda meydana gelen saldırı hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,"Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
MEB yaptığı açıklamada, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi görevlendirdiğini açıkladı. Adı geçen okulda ise eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildi.
BAKAN TEKİN ACI HABERİ DUYURDU: 1 ÖĞRENCİMİZ HAYATINI KAYBETTİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada saldırıda yaralanan 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.