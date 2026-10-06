SON DAKİKA… İstanbul Başakşehir’de okulda bıçaklı saldırı! Bakan Tekin açıkladı: 1 öğrencimiz hayatını kaybetti

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: 1'İ KRİTİK 2'Sİ AĞIR

Okulda meydana gelen saldırı hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,"Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.