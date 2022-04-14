Son dakika: Bebeğini çöpe atan cani anne dehşete düşürdü! 1 gün boyunca eteğime sarılı halde durdu

1 GÜN BOYUNCA ETEĞİNE SARILI BEKLETMİŞ

Son hamilelik sürecini ise kimseye anlatmadığını belirten Pervin Y., "Zaten kilolu biri olduğum için de çocuklarım ve eşim hamile olduğumu anlamadı. Olay günü doğum sancım geldiğinde evdeydim ve tuvalete girdim. Tuvalette 1 saat boyunca kaldım ve çocuk doğduğunda hiç ağlama sesi gelmedi, nefes de almıyordu. Ölü doğduğunu anladım. Eşim kapıyı tıklatarak banyoya girmek istediğini söyleyince bebeği de alarak yatak odasına geçtim. Bebek 1 gün boyunca yatak odasındaki fayansın üzerinde eteğime sarılı şekilde durdu. Ertesi akşam da mutfaktaki çöple birlikte bebeğimi de alarak çöpe attım. Sonra görevliler geldi. Eşimden korktuğum için böyle bir şey yaptım" diyerek pişman olduğunu söyledi.