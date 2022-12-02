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Giriş Tarihi: 2.12.2022 16:39 Son Güncelleme: 2.12.2022 16:41

Bıçakla polise saldıran şüpheli öldürüldü

İzmir'de, 'dur' ihtarına uymayarak araçla kaçan 3 kişi ve polis ekipleri arasındaki kovalamaca yaşandı. Aracı durdurup önüne kesen polis ekipleri ile şüpheliler arasında arbedede oldu. Polise bıçakla saldıran şüpheli B.A. (47) polisin ateş alan tabancasından çıkan mermiyle vurulup hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bıçakla polise saldıran şüpheli öldürüldü

Olayla ilgili İzmir Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Karşıyaka ilçesinde 2 Aralık 2022 günü saat 03.30 sıralarında yol uygulaması yapan resmi polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmaya çalışmış, dur ihtarına uymayan şüpheli araç kaçmaya başlamıştır. Polis ekipleri, sirenleri açık şekilde, Karşıyaka ilçesinden Sasalı mevkisine kadar kovalamaca neticesinde aracı yakalamış, araç içerisinde bulunan şoför E.A. (38) ve arka koltukta oturan M.K. (46) araçtan inmelerini takiben yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturan B.A. (47) ise uyarıya rağmen araç kapısı açık şekilde beklemiş, görevli memurun, şahsa ellerini göstermesi ve araçtan çıkması yönündeki ikazlarına rağmen ısrarla araçtan inmemiştir. Sağ elini belinin arkasında saklaması sebebiyle görevli memur tarafından olası silahlı saldırı ihtimali göz önünde bulundurularak, havaya bir el uyarı ateşi açılmıştır. Devamında görevli memur şüpheli şahsı araçtan indirmek için müdahale ettiği esnada şahıs bıçakla polis memuruna saldırmıştır. Yaşanan boğuşmada görevli memurun silahı bir el ateş almış ve şüpheli şahıs sol karın boşluğundan yaralanmış, görevli memur ise karın bölgesinden kesi suretiyle yaralanmıştır. Şüpheli şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Bıçakla polise saldıran şüpheli öldürüldü
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