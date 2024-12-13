Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:53 Son Güncelleme: 13.12.2024 11:57

SON DAKİKA | Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi...Bursa adliyesinde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
SON DAKİKA | Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol'daki Bursa Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.

Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti.

İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı var! İşte o anlar | Video

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SON DAKİKA | Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
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