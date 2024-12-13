SON DAKİKA | Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı var! İşte o anlar | Video