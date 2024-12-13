Video Yaşam Bursa Adliyesi’nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı var! İşte o anlar | Video
Bursa Adliyesi’nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı var! İşte o anlar | Video

Bursa Adliyesi’nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı var! İşte o anlar | Video

13.12.2024 | 11:53

Bursa adliyesinde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol'daki Bursa Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı. Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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