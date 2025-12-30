SON DAKİKA… Cesedi yol kenarında bavul içerisinde bulunmuştu! Ayşe Tokyaz cinayeti duruşmasında 2. gün: Cani Cemil Koç için hesap vakti…

İstanbul'da 11 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili açılan dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmaya müşteki Esra Tokyaz, sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Duruşmada yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
'AYŞE'Yİ BEN ÖLDÜRMEDİM KANITLARIM İLE BİRLİKTE AÇIKLAYACAĞIM'
Cemil Koç dün yapılan ilk duruşmada Ayşe'yi öldürmediğini söyledi. Genç kızın cansız bedenini bavula koyduğunu itiraf eden Koç, "Şu an işsizim normalde yazılım ile uğraşıyorum aylık 60 - 80 bin lira arası gelirim var. Sabıka kaydım var. Bana dava dosyası gönderildi ama evrak olarak gönderilemedi o yüzden inceleyemedim. Savunmamı dosya bana gönderildikten sonra yapacağım. Olay anıyla ilgili konuşmayacağım. Ayşe'yi ben öldürmedim kanıtlarım ile birlikte açıklayacağım. Kendi savunmamı dosyayı inceledikten sonra yapacağım ama mesela İlker suçsuz. Cemal Arslan suçsuz gariban köylüdür. Zaten köylü de efendinin milletidir. Diğer tutuklu sanık Uğur abi kötü bir şey olduğunu anladı gitti ben ona kızdığım için suç attım ama o da suçsuz. Onun dışındaki kişileri tanımam bile" dedi.
'NECMETTİN'E ELİMDE BİR VALİZ VAR GÖMÜLMESİ LAZIM DEDİM'
Koç, "Vefat sonrası Uğur abiyi aradım, sağ olsun geldi. Bavul kapalı içi doluydu. Cesedi bavula ben koydum. Uğur abi bunu görmedi. Olay sonrası Uğur abinin dükkanına gittik ev aranıyormuş telefon geldi. Ben panik yaptım. Uğur abi bir şeyler olduğunu anladı, kaçtı. Ben ona kızdığım için ilk ifademi öyle verdim. İlker bana yardım etsin diye onu kullandım. Ama onun tüm bunlardan haberi yoktu. Bagajı ben kapattım, bavulu ben koydum. Öğlene doğru temizlikçi abla aradı 'Oğlum sen ne yaptın' dedi. Panik oldum, Uğur abi de anladı. Ne işler karıştırdığımı sordu. Beni bir yere bırak, sonra gidersin dedim. Yanıma İlker'i çağırdım amacım arabayı almaktı.
Ama İlker'e böyle demedim. Çocuğun tek suçu bana cevap vermiş olmak. Uğur abiyi aramamın sebebi ise kendisi daha önce başını derde sokmuştu. O yüzden onu aramak aklıma geldi. Beni kurtarır sandım. Ben alttan kendisini yokladım, pas vermedi ben de anlatmadım. Sonra Uğur abi bir şeyler sezince kaçtı ama arabada benim eşyalarım vardı. Daha sonra ben meyhaneye gittim. Tutuklu sanık Necmettin ile karşılaştım. Necmettin'e "Elimde bir valiz var, gömülmesi lazım" dedim. Bana "İçinde ne var" dedi. "Tarihi eser ama kesinlikle içine bakılmayacak" dedim. Gömüp fotosunu ve adresini bana atmasını söyledim. Ancak Necmettin yakalanmış. Polislere yerini söylemiş arabanın anahtarını vermiş. Necmettin ile bu iş karşılığında 400 500 bin lira arası anlaştık. Ayrıca Ayşe ile bir tanışma platformu üzerinden tanıştık. Zina yapmamak için imam nikahı kıydım ama şahit Cemal Arslan değildi" dedi.