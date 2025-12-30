SON DAKİKA… Cesedi yol kenarında bavul içerisinde bulunmuştu! Ayşe Tokyaz cinayeti duruşmasında 2. gün: Cani Cemil Koç için hesap vakti…

Ama İlker'e böyle demedim. Çocuğun tek suçu bana cevap vermiş olmak. Uğur abiyi aramamın sebebi ise kendisi daha önce başını derde sokmuştu. O yüzden onu aramak aklıma geldi. Beni kurtarır sandım. Ben alttan kendisini yokladım, pas vermedi ben de anlatmadım. Sonra Uğur abi bir şeyler sezince kaçtı ama arabada benim eşyalarım vardı. Daha sonra ben meyhaneye gittim. Tutuklu sanık Necmettin ile karşılaştım. Necmettin'e "Elimde bir valiz var, gömülmesi lazım" dedim. Bana "İçinde ne var" dedi. "Tarihi eser ama kesinlikle içine bakılmayacak" dedim. Gömüp fotosunu ve adresini bana atmasını söyledim. Ancak Necmettin yakalanmış. Polislere yerini söylemiş arabanın anahtarını vermiş. Necmettin ile bu iş karşılığında 400 500 bin lira arası anlaştık. Ayrıca Ayşe ile bir tanışma platformu üzerinden tanıştık. Zina yapmamak için imam nikahı kıydım ama şahit Cemal Arslan değildi" dedi.