SON DAKİKA: DEK’ler İstanbul’a geri dönüyor! o noktalarda çok etkili olacak!

Türkiye, yarım asırın en sert kışı ile karşı karşıya. Ülke genelinde kar yağışı ve soğuk havalar her gün etkisini artırıyor. İstanbul'da hayat dururken, Antalya ve Bodrum gibi kar yağışının pek görülmediği illerde bile kar yağışı etkili oldu. Gelişmeler sonrası vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını yakından takip ediyor. MGM, bugün öğle saatlerinde Marmara bölgesinde kar yağışının etkisini artıracağını bildirdi. Özellikle Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da öğlen başlaması beklenen karın 20 santimetrelik bir kar tabakası oluşturabileceği bildiriliyor. Ekipler önlemleri alırken, teyakkuz halinde son hazırlıklar yapılıyor.

Öte yandan İstanbul'da da bu akşam kar yağışı özellikle Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde etkili olacak. DEK'ler bir kez daha İstanbul'u vuracak.