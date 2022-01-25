SON DAKİKA: DEK’ler İstanbul’a geri dönüyor! o noktalarda çok etkili olacak!

Türkiye, yarım asırın en sert kışı ile karşı karşıya. Ülke genelinde kar yağışı ve soğuk havalar her gün etkisini artırıyor. İstanbul'da hayat dururken, Antalya ve Bodrum gibi kar yağışının pek görülmediği illerde bile kar yağışı etkili oldu. Gelişmeler sonrası vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını yakından takip ediyor. MGM, bugün öğle saatlerinde Marmara bölgesinde kar yağışının etkisini artıracağını bildirdi. Özellikle Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da öğlen başlaması beklenen karın 20 santimetrelik bir kar tabakası oluşturabileceği bildiriliyor. Ekipler önlemleri alırken, teyakkuz halinde son hazırlıklar yapılıyor.
Öte yandan İstanbul'da da bu akşam kar yağışı özellikle Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde etkili olacak. DEK'ler bir kez daha İstanbul'u vuracak.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA BÖLGESİ İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar (10-20 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri yeni kar örtüsü) bekleniyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
BOLU'DAN OTOBÜS, KAMYON VE TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK
Türkiye'nin ana ulaşım güzergahı üzerinde yer alan Bolu'da kar yağışı nedeniyle önlem alındı. TIR, kamyon ve yolcu otobüslerinin geçişlerine kesinlikle izin verilmiyor. İstanbul'da etkili olan yağış sonrası alınan kararın bugün de Sakarya, Kocaeli bölgesindeki yağışın durumuna göre sürmesi bekleniyor.
İLAVE TEDBİRLER GELEBİLİR
Sakarya ve Kocaeli'de yağışın olumsuzluklar yaratması durumunda ekiplerin başka önlemlere de başvurabileceği belirtiliyor. Kaza riskini azaltmak, mahsur kalma olaylarının önüne geçmek için özel araçlarla da acil durumlar dışında dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.
Durumun kritikleşmesi halinde özel araçların geçişlerine de bir kısıtlama gelebilir.
İSTANBUL'U BİR KEZ DAHA DEK'LER VURACAK
Öte yandan kar yağışına teslim olan ve adeta yaşamın durduğu İstanbul'da kar yağışı bir kez daha etkili olacak. Kar yağışının akşam saatlerinde deniz etkisi ile gerçekleşmesi ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava radarına yansıyan görüntülerde DEK'lerin İstanbul'u bir kez daha vuracağı net şekilde görülüyor.
ANADOLU YAKASI VE BOĞAZ ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLACAK
DEK'ler ile gelecek kar yağışının özellikle Boğaz çevresinde ve Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının hayatı olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle vatandaşların tedbirli olması, gerekmedikçe dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor.
DEK NEDİR?
DEK, deniz etkisi kar veya deniz efekti kar kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçede deniz etkisi kar veya deniz efekti kar olarak karşılık bulan Sea Effect Snow isimli doğa olayını ifade etmektedir. Yerel ve lokal olarak meydana gelen bu yağış türü İstanbul gibi coğrafyalarda ciddi kar yağışına neden olabiliyor.