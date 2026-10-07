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Giriş Tarihi: 7.10.2026 06:13 Son Güncelleme: 7.10.2026 06:23

SON DAKİKA DEPREM: Az önce Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...

SON DAKİKA! Denizli'de bir sarsıntı kaydedildi. Hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başlarken, açıklanan resmi bilgiler gündeme geldi. Peki, "Az önce Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi?" İşte AFAD ve Kandilli verileri...

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SON DAKİKA DEPREM: Az önce Denizli’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...
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Son dakika Denizli'de deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Böylece arama motorlarında ön plana çıkan Denizli deprem sorgulamaları için paylaşılan veriler açıklandı.

AZ ÖNCE DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan verilere Denizli'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte, detaylar:

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AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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SON DAKİKA DEPREM: Az önce Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...
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