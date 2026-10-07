SON DAKİKA DEPREM: Az önce Denizli’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...

Son dakika Denizli'de deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Böylece arama motorlarında ön plana çıkan Denizli deprem sorgulamaları için paylaşılan veriler açıklandı.
AFAD tarafından açıklanan verilere Denizli'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte, detaylar:
#DEPREM Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Honaz (Denizli) Tarih:2026-10-07 Saat:05:56:38 TSİ Enlem:37.77183 N Boylam:29.42283 E Derinlik:15.4 km Detay:https://t.co/2S8IJ7nHKQ @afadbaskanlik— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2026
Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.