SON DAKİKA… Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın ‘mama’ Hanife Ceyda Kaya ifadesinde tek tek anlattı: Elden 2 bin dolar para verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda aralarında fenomen ve iş adamlarının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu isimler arasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya da yer alıyordu. Kaya'yla birlikte 14 şüpheli tutuklandı.
Tutuklu şüphelilerden Yasmin Yürük verdiği itirafçı ifadesinde Ali Kaya ile 2022 yılında Bodrum Bitez'de 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söylemişti. Yürük, "Kendisiyle cinsel ilişki yaşadım. Bu kişi bana kokain, ketamin benzeri uyuşturucu madde ikram etti.
ELDEN 2 BİN DOLAR PARA VERDİ
Hanife Ceyda Kaya isimli şüpheli verdiği ifadede, Ali Kaya ile İstanbul Başakşehir'de Deniz Beauty isimli güzellik salonu sahibi Deniz isimli kadın aracılığıyla tanıştığını aktardı. Hanife Ceyda Kaya, "Deniz isimli kişi daha önce erkeklere kadın ayarlardı. Ali Kaya benimle tanıştıktan sonra bana elden 2 bin dolar para verdi.
Arkadaşlığımız devam ettiği süre zarfında benden geceleri çıplak fotoğraf istiyordu. Çok değişik fantezileri vardı. Bazen telefonla konuşmamızda sert kabaca da konuşmuşluğu oluyordu" dedi.
RANDEVULAŞIP BODRUM'A GİTTİLER
2022 yılından beri Kaya ile tanışıklığı olduğunu belirten Hanife Kaya, "Daha sonra onu Yasmin Yürük ile tanıştırdım. Yürük'ün Ali Kaya ile randevulaşıp Bodrum'a gittiğini biliyorum. Ertesi gün ikilinin cinsel ilişki esnasında ve sonrasında Ali Kaya'nın fantezilerinden dolayı Yasmin Yürük'le tartıştığını öğrendim. Yürük beni telefonla arayarak yaşadığı kötü anları anlattı" ifadelerini kullandı.
UYUŞTURUCUDAN SONRA BAŞKA BİR İNSAN OLUYORDU
Yürük'le telefonla konuştuğunda kendisine, Ali Kaya'nın uyuşturucu madde kullandıktan sonra başka bir insan olduğunu aktardığını belirten Hanife Kaya, "Yürük, bana Kaya'nın ısırmasından dolayı engel olmaya çalıştığını, kullandığı maddeden dolayı tuhaf tuhaf hareketlerinin olduğunu söyledi. Ben de bundan dolayı Ali Kaya'yı engelledim" şeklinde ifade verdi.