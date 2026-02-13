Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya’nın ‘mama’ Hanife Ceyda Kaya ifadesinde tek tek anlattı: Elden 2 bin dolar para verdi!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 14:00

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya tutuklandı. Soruşturmada ortaya çıkan her detay fuhuş sarmalını kanıtladı! SABAH, Ali Kaya ile Bodrum’da para karşılığında birlikte olduğunu itiraf eden Yasmin Yürük’ü tanıştıran “Mama” Hanife Ceyda Kaya’nın ifadesine ulaştı. Kaya, ilk etapta Başakşehir’deki bir güzellik salonu sahibi olan ve kadınları erkeklerle tanıştıran kadın aracılığıyla Ali Kaya’yla tanıştığını anlattı. Ali Kaya’nın kendisine 2 bin dolar elden para verdiğini söyleyen Hanife Ceyda Kaya, Yasmin Yürük’le Ali Kaya’nın Bodrum’daki randevusunu doğruladı. İşte detaylar…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda aralarında fenomen ve iş adamlarının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu isimler arasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya da yer alıyordu. Kaya'yla birlikte 14 şüpheli tutuklandı.

Tutuklu şüphelilerden Yasmin Yürük verdiği itirafçı ifadesinde Ali Kaya ile 2022 yılında Bodrum Bitez'de 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söylemişti. Yürük, "Kendisiyle cinsel ilişki yaşadım. Bu kişi bana kokain, ketamin benzeri uyuşturucu madde ikram etti.

Cinsel ilişkiyi uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de uyuşturucu madde içmemi söyledi. Yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu. Hayatımda yaşadığım en büyük tuhaflıklar bu kişide vardı" diye konuşmuştu. Soruşturmada Kaya ile ilgili farklı bir isim daha ifade verdi.

ELDEN 2 BİN DOLAR PARA VERDİ

Hanife Ceyda Kaya isimli şüpheli verdiği ifadede, Ali Kaya ile İstanbul Başakşehir'de Deniz Beauty isimli güzellik salonu sahibi Deniz isimli kadın aracılığıyla tanıştığını aktardı. Hanife Ceyda Kaya, "Deniz isimli kişi daha önce erkeklere kadın ayarlardı. Ali Kaya benimle tanıştıktan sonra bana elden 2 bin dolar para verdi.

Arkadaşlığımız devam ettiği süre zarfında benden geceleri çıplak fotoğraf istiyordu. Çok değişik fantezileri vardı. Bazen telefonla konuşmamızda sert kabaca da konuşmuşluğu oluyordu" dedi.

RANDEVULAŞIP BODRUM'A GİTTİLER

2022 yılından beri Kaya ile tanışıklığı olduğunu belirten Hanife Kaya, "Daha sonra onu Yasmin Yürük ile tanıştırdım. Yürük'ün Ali Kaya ile randevulaşıp Bodrum'a gittiğini biliyorum. Ertesi gün ikilinin cinsel ilişki esnasında ve sonrasında Ali Kaya'nın fantezilerinden dolayı Yasmin Yürük'le tartıştığını öğrendim. Yürük beni telefonla arayarak yaşadığı kötü anları anlattı" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUDAN SONRA BAŞKA BİR İNSAN OLUYORDU

Yürük'le telefonla konuştuğunda kendisine, Ali Kaya'nın uyuşturucu madde kullandıktan sonra başka bir insan olduğunu aktardığını belirten Hanife Kaya, "Yürük, bana Kaya'nın ısırmasından dolayı engel olmaya çalıştığını, kullandığı maddeden dolayı tuhaf tuhaf hareketlerinin olduğunu söyledi. Ben de bundan dolayı Ali Kaya'yı engelledim" şeklinde ifade verdi.

