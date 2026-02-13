SON DAKİKA… Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın ‘mama’ Hanife Ceyda Kaya ifadesinde tek tek anlattı: Elden 2 bin dolar para verdi!

UYUŞTURUCUDAN SONRA BAŞKA BİR İNSAN OLUYORDU

Yürük'le telefonla konuştuğunda kendisine, Ali Kaya'nın uyuşturucu madde kullandıktan sonra başka bir insan olduğunu aktardığını belirten Hanife Kaya, "Yürük, bana Kaya'nın ısırmasından dolayı engel olmaya çalıştığını, kullandığı maddeden dolayı tuhaf tuhaf hareketlerinin olduğunu söyledi. Ben de bundan dolayı Ali Kaya'yı engelledim" şeklinde ifade verdi.