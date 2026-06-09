Son dakika | DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ilk kez AHaber’de açıkladı: Özgür Özel ve ekibinin DSP’yi ele geçirme planı!

"DSP'LİLER MÜSAADE ETMEZLER"

Biz bunun kesinlikle olmayacağını başkanlık kurulumuzda resmi olarak oluşturduk, DSP'yi ele geçirmek gibi bir hadiseye zaten DSP'liler müsaade etmezler...

"DSP KENDİ ADINI ŞAİBELİ KONULARA MUHATAP OLMUŞ İSİMLERLE KİRLETMEZ"

DSP 41 yıllık geçmişi olan temiz, dürüst, milliyetçi ve vatansever olan bir siyasi parti olarak bu özelliklerini koruyagelmiştir, bu partiye herkes girmek ister, herkes böyle bir parti içerisinde kendi adına iddia edilen olumsuzlukları bertaraf etme çabasına girebilir, belki onlar adına mantıklı bir yöntem ama DSP kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmez." ifadelerini kullandı.