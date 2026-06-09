Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine gönderme: CHP kurultaylarında para olmaz pul olmaz

Son dakika haberi... CHP'deki 'grup toplantısı' kavgası siyasetin en sıcak gündemi olarak öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarlarının birbirlerine yönelik sert ithamlarının ardından Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de Özgür Özel ise Meclis'te 2 farklı grup toplantısı için hazırlık yaptı. Özel Meclis'te Kılıçdaroğlu ise Genel Merkez'de konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği grup toplantısında açıklamalarda bulundu:

Asla sizleri utandırmayacağım. Adaleti ve hukuku her ortamda savunacağım. Beraber mücadele edeceğiz. CHP'nin kurultayları düşünce özgürlüğünün olduğu kurultaydır. CHP'nin kurultayları bir şenlik kurultayıdır. Kurultaylarda para olmaz pul olmaz çıkar olmaz, çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir.