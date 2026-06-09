Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel cephesine gönderme: CHP kurultaylarında para olmaz pul olmaz

Son dakika haberi... CHP'deki 'grup toplantısı' kavgası siyasetin en sıcak gündemi olarak öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarlarının birbirlerine yönelik sert ithamlarının ardından Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de Özgür Özel ise Meclis'te 2 farklı grup toplantısı için hazırlık yaptı. Özel Meclis'te Kılıçdaroğlu ise Genel Merkez'de konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği grup toplantısında açıklamalarda bulundu:
Asla sizleri utandırmayacağım. Adaleti ve hukuku her ortamda savunacağım. Beraber mücadele edeceğiz. CHP'nin kurultayları düşünce özgürlüğünün olduğu kurultaydır. CHP'nin kurultayları bir şenlik kurultayıdır. Kurultaylarda para olmaz pul olmaz çıkar olmaz, çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir.
"KİRLİLİKTEN ARINACAĞIZ"
Arınacağız, kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Bakınız; kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirlilik kabul etmez. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Bu parti sıradan bir parti değildir. Bu parti devlet kuran devlet inşa eden bir partidir.
"CHP TARİHİNİN HİÇBİR DÖNEMİNDE PAVYONLARDA KURULTAY PAZARLIKLARI YAPILMAMIŞTIR"
Arınma... Tarihin hiçbir döneminde CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır, ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Ahlak, erdem, adalet, temizlik, CHP bunları kendi dokularına işlemiştir.
Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz. Uygar tartışmanın olduğu yerlerde insanlar birbirlerini dinlerler. Ama ben sana para vereyim sen bana oy ver böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz, iradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar.
"KURULTAYI TOPLAYACAĞIM"
Hiçbir CHP Genel Başkanı yurtdışına gidip 'Bize neden yardım yapmıyorsunuz?' diyemez...
Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
Ben kurultayı toplayacağım, hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.