Son dakika | Ece Gürel entübe edildi! Kalbi duran genç mimarın sağlık durumu nasıl?

HİPOTERMİ GEÇİREN ECE GÜREL'İN KALBİ DURDU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi.