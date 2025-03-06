Video Yaşam Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu | Video
Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu | Video

Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu | Video

06.03.2025 | 13:50

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu. Hastanede tedavisi devam eden Gürel’in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürmek için çaba sarf edildiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu.

UYUR VAZİYETTE BULUNDU
Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SABAH SAATLERİNDE KALBİ DURDU
Tedavisinin Maslak Acıbadem Hastanesinde devam ettiği Ece Gürel'in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürmek için çaba sarf edildiği öğrenildi. Öte yandan Gürel'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

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