SON DAKİKA: Ece Gürel’in hocası Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı: Son iki üç aydır...

İstanbul, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybetmişti. Gürel'e cadılık eğitimi (Witchcraft) eğitim verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen için, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı vermişti.





Kararın ardından Polis tarafından gözaltına alınan Hale Nur Özen, Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.