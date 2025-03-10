SON DAKİKA: Ece Gürel’in hocası Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı: Son iki üç aydır...

İstanbul, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybetmişti. Gürel'e cadılık eğitimi (Witchcraft) eğitim verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen için, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı vermişti.
Kararın ardından Polis tarafından gözaltına alınan Hale Nur Özen, Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa Adalet Sarayında Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Özen, Hakim karşısına çıktı.
""DUYGUSAL TEPKİLERİ ÇOK YOĞUNDU"
Hakim karşısına çıkan Hale nur Özen, "Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı.
"ÇOK NORMAL DURUMKLARI BİLE TAKINI HALİNE GETİRİYORDU"
Bu eğitimin sadece adı "cadılık" içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kayboldu.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Ece Gürel'in kaybolmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Gürel'i evinden ormana girdiği ana kadar adım adım izledi.
Yüzlerce saat kamera izleyen ekipler herhangi bir şüpheli hareket tespit etmeden Gürel'in ormana girişini belirledi. O anlara dair yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde Ece Gürel'in Mecidiyeköy Metro istasyonunda turnikelerden geçişi ve yürüdüğü anlar yer aldı. Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.
Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Gürel'in cenazesi, bugün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.